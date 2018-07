Óbito por câncer cai com radiação e hormônios

A combinação de radioterapia e tratamento com hormônios reduz à metade a mortalidade em pacientes com câncer de próstata em estágio avançado, concluíram pesquisadores em artigo da revista The Lancet. No estudo foram testados dois grupos de mais de 400 homens por quase oito anos. Ao final deste período, o número de mortes no grupo que recebeu apenas o tratamento hormonal foi o dobro do outro grupo, que também fez radioterapia.