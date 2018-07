Obama recebe heróis da Apollo

Durante uma sessão de fotos com os três astronautas da missão Apollo 11, no Salão Oval da Casa Branca, em comemoração ao 40º aniversário da chegada do homem à Lua, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, prometeu "continuar com a inspiradora missão" do programa espacial do país. O evento também teria o propósito de unir o passado glorioso da Nasa, representado por seus astronautas mais famosos, Neil Armstrong, Edwin "Buzz" Aldrin e Michael Collins, e o seu futuro, representado pelo novo administrador da agência espacial, Charles Bolden, e sua vice, Lori Garver. O presidente afirmou que a missão Apollo 11 sempre será lembrada como um exemplo da "excelência em exploração". "Vocês inspiraram toda uma geração de cientistas e engenheiros, que acabaram gerando inovação, avanços, empreendedorismo e criatividade aqui na Terra", completou. Obama também lembrou da infância: contou que, aos 8 anos, quando vivia no Havaí, subiu nos ombros do avô para tentar acenar aos astronautas da Apollo 11 com uma bandeira. Mas ontem ele não especificou como a Nasa poderia voltar ao mesmo ritmo da corrida espacial durante a Guerra Fria. MARTE Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua e o menos recluso dos três tripulantes da Apollo 11, afirmou recentemente, em aparições públicas e em artigo publicado anteontem pelo Estado, que o programa espacial americano deve deixar a Lua de lado e investir em um esforço multinacional para levar uma missão tripulada a Marte. Seu colega Michael Collins concordou: "Gostaria de ver Marte se tornar o foco, assim como John Kennedy focou a Lua." Robert Gibbs, secretário de Imprensa da Casa Branca, afirmou que Obama ainda vai considerar os custos de missões de exploração tripulada do espaço. TEMPERAMENTO Neil Armstrong teria sido escolhido pela Nasa como o primeiro homem a pisar na Lua por sua personalidade cautelosa e disposição para ouvir. A explicação oficial da agência é de que Armstrong, o comandante da missão, estava sentado mais perto da escotilha, por isso teria de ser o primeiro a deixar o módulo. Mas esta teria sido apenas uma desculpa para acalmar o mais extrovertido Buzz Aldrin, que havia expressado o desejo de ser o primeiro homem a pisar no satélite. Segundo o historiador James Hansen, da Universidade de Auburn, a ordem foi determinada em uma reunião secreta, em março de 1969, pelos quatro principais administradores do Programa Apollo: Deke Slayton, George Low, Chris Kraft e Robert Gilruth. Eles concluíram que Armstrong, e não Aldrin, tinha um temperamento "calmo e confiante", mais adequado para ser, como Kraft mais tarde afirmou, "uma lenda, um herói americano".