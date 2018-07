Obama libera pesquisas com célula de embrião

O presidente americano, Barack Obama, cumpriu ontem sua promessa de campanha e revogou a restrição imposta por seu antecessor, George W. Bush, ao financiamento de pesquisas com células-tronco de embriões humanos. "Vamos apoiar vigorosamente os cientistas que quiserem pesquisar nessa área", disse Obama, em cerimônia com cientistas na Casa Branca. "Não posso garantir que vamos encontrar os tratamentos e as curas que procuramos. Mas posso prometer que vamos buscá-las - de maneira ativa, responsável e com a urgência necessária para compensar o tempo perdido." O uso de recursos públicos federais para pesquisas com novas linhagens de células-tronco embrionárias (CTEs) estava proibida nos Estados Unidos desde agosto de 2001, por ordem do presidente Bush, que era moralmente contra a destruição de embriões humanos. O financiamento ficou restrito em grande escala à iniciativa privada e a organizações filantrópicas. Muitos pesquisadores acadêmicos trocaram suas linhas de pesquisa, mudaram de país, de setor, ou foram forçados a montar laboratórios paralelos, financiados exclusivamente com recursos particulares. Os Institutos Nacionais de Saúde (NIH), principal órgão de fomento à pesquisa biomédica nos Estados Unidos, só podiam financiar estudos que utilizassem algumas poucas linhagens embrionárias estabelecidas antes do veto de 2001. A ordem executiva de Obama acaba com essa restrição. O NIH, agora, está livre para financiar pesquisas com CTEs humanas e tem prazo de quatro meses para estabelecer critérios éticos e científicos para projetos nessa área. O dinheiro para os estudos sairá do orçamento do NIH, que distribui recursos por meio de editais. Os institutos deverão receber US$ 10 bilhões nos próximos dois anos, como parte do pacote de estímulos econômicos assinado por Obama no mês passado. Parte do dinheiro poderá ser usado para o estudo de CTEs. O presidente prometeu que as decisões científicas de sua administração serão "baseadas em fatos, não em ideologia". Disse também que os cientistas serão ouvidos mesmo quando suas opiniões forem "inconvenientes", e que evidências científicas nunca serão "distorcidas ou encobertas para servir a uma agenda política" - uma sequência de alfinetadas na administração Bush, que foi duramente criticada por ignorar e até suprimir evidências científicas que contrariavam os interesses políticos do governo, como no caso das CTEs e das mudanças climáticas. As CTEs são células primordiais presentes em embriões humanos de aproximadamente cinco dias, com capacidade para se transformar em qualquer tecido do organismo. Cientistas têm esperança de um dia usá-las como "células de reposição" no tratamento de várias doenças e lesões graves. As pesquisas são polêmicas do ponto de vista ético, porque exigem a destruição de embriões para obtenção das células. Obama disse que respeita as opiniões contrárias, mas acredita que a pesquisa pode ser feita de maneira ética e responsável, com regulamentação e supervisão adequadas. No Brasil, as pesquisas com CTEs humanas foram legalizadas em 2005, e não há restrições ao uso de verbas federais. Nos últimos anos cientistas aprenderam a transformar células adultas em células de pluripotência induzida (iPS), com o mesmo potencial de diferenciação das embrionárias. Segundo a geneticista Mayana Zatz, da porém, uma coisa não exclui a outra. "Ainda temos muito a aprender com as embrionárias", disse Mayana, da Universidade de São Paulo. "O estudo das embrionárias não está dispensado de maneira nenhuma. Pelo contrário, acho que vamos ver uma explosão de publicações nessa área", afirma o médico Dimas Tadeu Covas, do Hemocentro de Ribeirão Preto. Já a pesquisadora Claudia de Castro Batista, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, disse que as CTEs estão caindo em desuso no mundo todo. "Acho muito mais importante investir nas iPS", disse. No Vaticano, a Igreja lamentou a decisão de Obama. REUTERS GLOSSÁRIO CTEs - Células-tronco embrionárias: são aquelas retiradas de embriões humanos de aproximadamente cinco dias, consideradas as mais versáteis de todas, com capacidade para formar todos os tecidos do organismo adulto CTAs - Células-tronco adultas: semelhantes às CTEs, porém menos versáteis (podem dar origem a alguns tipos especializados de células, mas não todos); podem ser obtidas do cordão umbilical ou de vários tecidos do organismo iPS - Células-tronco de pluripotência induzida: são produzidas "artificialmente" em laboratório por meio da introdução de genes embrionários no DNA de uma célula adulta. Os primeiros estudos indicam que elas podem ser tão versáteis quanto as CTEs, com capacidade para formar qualquer tecido do organismo Clonagem terapêutica: Técnica que permitiria obter CTEs por meio de embriões clonados de células da pele de um paciente. Já foi realizada com sucesso em várias espécies, entre as quais macacos, mas não com células humanas, apesar de muitas tentativas