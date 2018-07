A seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) divulgou ontem os locais onde será aplicado o exame de número 134, marcado para domingo em todo o Estado. A primeira fase do exame estava marcada para o dia 9 de dezembro do ano passado, mas foi cancelada por quebra de sigilo do conteúdo, que estava sendo organizado pela Fundação Vunesp. Os candidatos devem consultar a lista no site www.oabsp.org.br.