OAB apura trote violento na Federal de MS

A OAB de Mato Grosso do Sul poderá considerar crime o trote sofrido por calouros do curso de Veterinária da Federal de Mato Grosso do Sul. Veiculadas em um site, imagens entregues à entidade e à reitoria mostram calouros sendo obrigados a ingerir bebidas alcoólicas e rolar sobre lama, e veteranos desfechando golpes com galhos de árvores em suas costas. Os responsáveis pelo trote poderão ser expulsos da universidade.