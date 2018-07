''O vírus não difere escola de shopping ou igreja''

Na avaliação do médico infectologista Esper Kallás, pesquisador da Universidade de São Paulo (USP), o adiamento do retorno às aulas por duas semanas não terá impacto significativo na contenção da transmissão da gripe suína. Prolongar as férias ajudará a diminuir a transmissão do vírus? O efeito de uma medida como essa na contenção da epidemia é restrito, como já afirma a Organização Mundial da Saúde, porque as pessoas continuam se socializando. O vírus não difere escola de shopping, igreja ou cinema. Ele já está circulando no País, por isso o efeito é pequeno. A transmissão só seria contida mesmo se todas as pessoas ficassem isoladas, sem nenhum contato, por uma semana, o que não é possível. Seria mais eficaz apenas orientar que estudantes com sintomas da gripe ficassem em casa? Não é que seria mais eficaz, mas sim que, pelos dados epidemiológicos que temos, teria o mesmo impacto. O senhor acredita que está havendo exagero? Os dados de internações que temos estão mostrando o que acontece todos os anos, mas que nunca recebeu tanto holofote, que é o impacto da gripe sazonal associada à pneumonia na população. Todos os anos temos mortes provocadas por gripes e pneumonias e não temos controle nem notificações controladas.