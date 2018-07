O verão pede cuidado

É como misturar bebida alcoólica e direção de carro, água com vinagre ou ainda velório e apresentação de bateria de escola de samba. Doença e verão são dois fatores que em nada combinam, mas ao contrário do que muita gente pensa, é comum esta mistura aparecer no começo do ano. Isso porque, nas férias de janeiro, alguns problemas de saúde são mais freqüentes e podem atrapalhar os planos de quem aproveitou o recesso só para para curtir a vida. Por isso, ainda dá tempo de levar na ?bagagem? as soluções para possíveis problemas de saúde que são típicos no verão. A receita também vale para quem acaba de voltar de viagem e trouxe de ?presente? os primeiros sinais das doenças. Para ajudar as pessoas a aproveitarem os últimos dias que restam das férias, o Sua Vida conversou com especialistas e preparou uma lista de como evitar e o que fazer quando as doenças do verão aparecem. Segundo os médicos, os turistas costumam ficar mais relaxados e se esquecem das doenças. ?O problema é que alguns hábitos são mais comuns no verão. Isso faz com que o risco de contágio de doenças seja maior?, alerta o coordenador regional da Secretaria Municipal de Saúde, Vicente Abreu. Para quem vai ao litoral, por exemplo, uma das preocupações é a hepatite A. Transmitida por água e alimentos contaminados, a estrutura de saneamento básico das cidades praianas pode facilitar o aparecimento da doença. ?Principalmente os municípios menores, que recebem um número grande de turistas, não têm rede de esgoto suficiente para comportar tanta gente, o que facilita a ocorrência deste tipo de hepatite?, afirma a médica sanitarista Olga Ribas, coordenadora municipal de controle de doenças. ?A dica é evitar comer os produtos vendidos nas barracas e por ambulantes.? A prevenção do mosquito da dengue também merece destaque. ?Em ambiente com temperaturas superiores a 27ºC, o tempo para a larva do Aedes aegypti, que transmite a doença, se transformar em mosquito é de 10 dias. Já no frio, a demora é superior a duas semanas?, explica o biólogo da vigilância sanitária municipal, Adriano Ogera. De acordo com o especialista, para evitar a proliferação da doença, é preciso eliminar os criadouros e interromper o ciclo. ?Só assim é possível barrar os novos casos de dengue?, explica Ogera. Existem ainda os problemas de pele, a conjuntivite, insolação, leptospirose, intoxicação alimentar, sem esquecer das doenças sexualmente transmissíveis. ?As DSTs são perigosas em qualquer época. Mas no verão, as festas e o álcool incentivam o comportamento de risco. Se não fizer do preservativo um parceiro, a chance de contrair problemas é muito alta?, afirma a infectologista da Prefeitura Zarifa Khoury.