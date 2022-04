'O Tempo Não Para': Álbum de Cazuza é relançado com sete faixas inéditas

O álbum 'O Tempo Não Para', de Cazuza, foi relançado com sete canções inéditas nesta segunda-feira, 4. Foto: Nem de Tal/Agência Estado

Cazuza faria 64 anos nesta segunda-feira, 4, e a data veio com um lançamento inédito: uma nova versão do álbum O Tempo Não Para, com sete faixas inéditas. O disco reúne todas as canções do último registro ao vivo do cantor.

Gravado em 1988 no Canecão, tradicional casa de espetáculos do Rio de Janeiro, O Tempo Não Para foi dirigido por Ney Matogrosso e fazia parte da turnê do álbum Ideologia, lançado no mesmo ano.

Dentre as gravações inéditas, estão versões de músicas como Preciso Dizer Que Te Amo e Brasil. A canção Blues da Piedade, além de também ganhar uma versão exclusiva, terá um novo clipe, que será lançado às 18h no canal oficial de Cazuza do YouTube.

O álbum já está disponível em todas as plataformas digitais.

Ouça O Tempo Não Para – O Show Completo (Ao Vivo):

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais