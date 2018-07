O sabor do Natal

Uma das alegrias do Natal é a fartura de panetones nas prateleiras. Fazer o ?bolo do Papai Noel? é trabalhoso, mas as receitas são fáceis. Quem preferir pode optar por bolos natalinos com outros sabores e formatos como troncos ou tranças. Para os mais ousados já há até panetones salgados, atração principal da Benjamin Abrahão ( 3258-1855). Já nos balcões da padaria Dona Deôla ( 3022-5640) , a novidade é o Panetone Tropical , em que a massa do panetone leva banana-passa, abacaxi, mamão, laranja e manga cristalizadas e uma cobertura polvilhada com castanha de caju. Frutas também recheiam os panetones da Doceira Holandesa ( 3331-3188), onde também ganha versões de banana, laranja e goiaba. Já na rede Amor aos Pedaços ( 5502-8103) a receita tradicional ganha cobertura de fondant e farofa de castanhas. Na Brunella (3167-6735), o hit promete ser o Christmas Cake, um bolo tipo stöllen. RECEITAS Bolo Genovês da Dona Deôla 2 porções; 2h30min INGREDIENTES - Esponja: gema 1 fermento biológico 30g água 1/2 xícara (chá) farinha de trigo lho 6 dentes, colorau 2 colheres (sopa), limão 1 colher (sopa) óleo 1 colher (sopa), pimenta 1 colher (chá), água morna o suficiente. - Massa: gemas 5 açúcar 1xícara (chá) sal 1 pitada água 3 xícaras (chá) farinha de trigo 1 1/2 xícara (chá) margarina 125g essência de panetone 1 colher (sopa) frutas cristalizadas 1 xícara (chá) rasa uvas passas 1 xícara (chá) rasa - Cobertura: suspiro: claras de ovo 2 e açúcar 1 xícara (chá) cereja 1/2 xícara (chá) castanha de caju 1/2 xícara PREPARO - Esponja: Coloque todos os ingredientes num refratário e misture até homogeneizar a esponja. Deixe a esponja descansando por 30 minutos. Reserve. - Massa: Na batedeira, junte os ingredientes da massa. Por último, acrescente a esponja. Em uma superfície enfarinhada, abra a massa e espalhe as frutas e uvas passas. Misture com as mãos. Divida a massa em 2 e coloque num aro de 15 cm de diâmetro. Cubra a massa com um filme plástico e deixe descansando e até dobrar de volume. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC até ficarem dourados. Depois, cubra com o suspiro e leve ao forno para dourar. Finalize espalhando a cereja e a castanha de caju picada. Panetones salgados da Benjamin Abrahão 2 porções; 2h30min INGREDIENTES - Panetone salgado de mussarela de búfala com tomate seco: farinha 750g gemas 5 fermento biológico 40g margarina 75g açúcar 16g sal 8g mussarela de búfala 150g tomate seco picado 150g Cobertura: amêndoas fatiadas 1/2 xícara (chá) leite 1 xícara (chá) amido de milho 1 colher (sobremesa) sal 1 colher (café) salsinha picada 1 colher (sobremesa) margarina 1 colher (chá) - Panetone salgado de presunto e queijo: arinha 750g gemas 5 fermento biológico 40g margarina 75g açúcar 16g sal 8g mussarela 150g presunto 150g Cobertura: amêndoas fatiadas 1/2 xícara (chá) leite 1 xícara (chá) amido de milho 1 colher (sobremesa) sal 1 colher (café) salsinha picada 1 colher (sobremesa) margarina 1 colher (chá) PREPARO - Coloque na batedeira 1/2xícara de farinha, o fermento e um pouquinho de água. Faça uma esponja e deixe descansar por 15 minutos. Após este tempo, adicione o restante dos ingredientes e faça uma massa bem macia. Deixe descansar por 20 minutos. Depois, misture o recheio na massa e coloque a massa na forma e espere o crescimento até atingir quase o seu dobro por volta de 30 minutos. Leve para assar em forno com 180 graus, por 40 minutos. Para fazer a cobertura, coloque o leite para ferver,depois adicione o sal, a margarina e a salsinha.Logo após, dissolva o amido de milho em 2 colheres de água e jogue junto com o leite. Com o fogo aceso, mexa até engrossar, deixe esfriar e passe em cima do panetone e jogue as amêndoas por cima depois de pronta.