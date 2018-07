O que vem por aí

Começa hoje mais uma edição da São Paulo Fashion Week, que contará com 39 desfiles de algumas das principais grifes do País. Serão seis dias de apresentações no Pavilhão da Bienal, quando serão mostradas muitas das tendências que pautarão a moda do próximo inverno. Representantes de algumas das principais grifes que participam do evento mostram o que vão apresentar nas passarelas do evento, e comentam as criações.

"O tema será: caça e caçadoras. Dessa forma, teremos desenhos e estampas de animais selvagens, como corujas, girafas, serpentes, arraias e morcegos, entre outros bichos, trazendo à tona a faceta animal das mulheres. Do outro lado, estão as caçadoras, mulheres aristocráticas e elegantes, representadas pela mistura de matérias primas nobres (como tweed, lã, couro, tricô) em silhuetas sofisticadas. Mas, no inverno da Neon, os bichos vencem no final!" (Foto ao lado)

Rita Comparato e Dudu Bertholini, estilistas da Neon

Giselle Nasser e Andréa Ribeiro, estilistas da Cori

"A inspiração este ano é o Amazonas. Sempre tivemos uma preocupação com assuntos ligados ao meio ambiente. Pesquisando sobre o estado do Amazonas, constatei que é o único que conserva 98% de suas florestas, o que me motivou a revelar toda essa riqueza em minha próxima coleção. A exuberância dos pássaros estará presente nas estampas, as curvas dos rios inspiraram as formas e o espírito guerreiro das amazonas é a atitude da mulher Iódice."

Valdemar Iódice, proprietário da grife

"Inspirada no universo de Sherlock Holmes, a coleção tem clima de suspense e cores frias. Ícone dos investigadores, o trench coat é desconstruído em vestidos, saias e tops. O shape cocoon (na tradução literal, significa ‘casulo’ e, na roupa, é representado pelo formato abaulado) dá volume a casacos e capas. O feminino recebe ombros marcados e volumosos, e formas geométricas que envelopam o corpo. A lavagem do jeans é dark blue, com respingos de verde e azul, e efeito desgastado."

Thiago Marcon, coordenador de estilo da 2nd Floor

"A grife traz para as passarelas a coleção Protection, inspirada na indumentária dos bombeiros, que tem proteção contra o fogo, e nas roupas usadas por praticantes de esportes radicais na neve. Essa influência é representada nos tecidos, como neoprene e gorgorão, nos materiais, com uso de fechos e zíper tipo acquabloc, de aspecto emborrachado, e nos shapes. Tudo com pitadas de fetiche. A grande aposta é o leather denim, o jeans com aparência de couro. O preto é a cor principal da cartela."

Adriana Bozon, diretora de criação da Ellus

"Para o outono inverno 2010, a Cavalera reforçou um de seus principais pilares: o rock. Com o tema Sexo, Moda e Rock’n’Roll, vamos apresentar looks que vêm recheados da vibe do rock, com muito jeans e peças de alfaiataria. Como cenário ideal para essa coleção, escolhemos a Galeria do Rock (local onde a grife fará seu desfile). É um lugar movido à música, que aceita todas as tribos. Com esse desfile, a Cavalera declara que é, eternamente, apaixonada pela cidade de São Paulo."

Alberto Hiar, proprietário da Cavalera