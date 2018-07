O que vai rolar na SPFW

Antes mesmo de começar a 22ª edição da SPFW, que ocorrerá entre os dias 24 e 29, no prédio da Bienal, a equipe da Revista JT - sempre antenada com tudo o que rola no mundo da moda - descobriu o que será tendência para o próximo inverno e que, provavelmente, os estilistas mostrarão nas passarelas. Como estamos posicionados abaixo da linha do Equador, a tendência do friorento hemisfério norte nem sempre agrada, mas ajuda os criadores no momento de criação das peças que fazem a cabeça do mundo todo. Acima, você pode conferir alguns dos looks que enfeitarão as vitrines dos shoppings brasileiros nos próximos meses. A faixa na cintura, por exemplo, parece que veio para ficar. ?As faixinhas são românticas?, explica Denise Morais, consultora de moda. O jeans continua sendo hit da estação e pode ser usado em várias ocasiões. ?Para o inverno, eles são mais justos e ganham muitas lavagens e aplicações?, avisa o consultor de moda Fernando Aidar.