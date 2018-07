D. José Cardoso Sobrinho destaca não ter o poder de excomungar, porque a penalidade é automática. No entanto, defende a posição. Por que a excomunhão não pode ser ampliada para o padrasto? O padrasto cometeu um delito gravíssimo, mas tal delito, de acordo com o Direito Canônico, não é passível de excomunhão automática. O aborto é mais grave ainda. O que o levou a divulgar a excomunhão neste caso? É um caso concreto. A Igreja e o mundo inteiro condenam o Holocausto que matou 6 milhões de judeus. O que ocorre (com os abortos) é um holocausto silencioso. Há perdão para excomungados? Não existe pecado sem perdão. Como o sr. responde às críticas, inclusive do ministro da Saúde? Se o ministro ou outra pessoa possa ter entendimento diferente da Igreja e acha que é lícito suprimir a vida de um inocente para salvar a vida de outra pessoa, a Igreja diz não. Não é lícito.