O que há por trás da sua aura

Você já teve uma forte intuição a respeito do que fazer, qual o melhor caminho a seguir ou aonde ir? Já cruzou na rua com uma pessoa muito querida e sentiu uma vibração positiva emanada por ela? Toda essa intuição, segundo os indianos, é uma força vital presente em vários chacras e, de acordo com a cabala judaica, essa sensação é conhecida como luz astral. No entanto, para a maioria das culturas espirituais, a explicação é mais simples: a vibração ou o ´insight´ de uma pessoa tem a ver com a qualidade da aura. ´As auras guardam o segredo dos tipos de energia a que nos submetemos. Os pensamentos e emoções essenciais que transmitimos por intermédio delas enviam mensagens ao universo, que respondem da mesma forma´, explica Cynthia Sue Larson, pesquisadora do campo bioenergético e autora do livro Conheça sua aura (Editora Nova Era, 330 páginas, R$ 29,90) . Para ela, a resposta do universo se dá devido à membrana interativa existente entre o corpo humano e os campos de energia que abrigam tudo o que é material. É comum, quando criança, ver e sentir auras. Mas, com o passar do tempo, o ser humano costuma perder essa sensibilidade, tornando-se incapaz de senti-la. Porém, a estudiosa garante que há chances de recuperar a percepção natural da aura. ´Por meio delas é possível avaliar o ambiente que nos cerca e sobre nós mesmos. Além disso, elas guardam forças energéticas que ajudam nos momentos difíceis da vida.´ Como sentir a aura Para quem consegue ver, a aura humana - sim, os objetos e os animais também têm auras - ´tem aparência e textura de luz em formato de ovo ao redor do corpo humano´, garante Cynthia. Mais pronunciada em torno da cabeça e dos ombros, se expande da cabeça aos pés. Para quem não consegue enxergar as ondas de energia , a autora explica que dá para senti-la. O processo é simples: é preciso conectar-se com todos os elementos da natureza, dar um tempo na rotina e passar bons momentos de quietude. Melhor ainda se tiver sentado debaixo de uma árvore. Pegue uma folha de papel branca, feche os olhos e imagine que está no centro da Terra. ´Dê uma suave batidinha na testa entre as sobrancelhas e estique uma das mãos. Feito isso, deite numa posição confortável e fique por vários minutos´, ensina a estudiosa. Depois de um tempo, olhe para um ponto imaginário entre o dedo indicador e o polegar. Segundo a autora do livro, a sua aura aparecerá entre os dedos. Para atrair o que mais deseja Para os estudiosos, por meio da aura é possível conseguir tudo o que se deseja, basta que ela esteja em boas condições de uso. ´Quando ela é grande, energizada e bem conectada, atrai naturalmente tudo aquilo que deseja receber. A aura é o único amuleto que você precisa´, enfatiza Cynthia. Para a autora, o segredo é ver o lado positivo das das suas atitudes, energizando os sonhos, ao invés das fantasias, esperar que aquilo que mais deseja aconteça, apreciar cada momento da vida e sempre fazer algo de bom por alguém. ´Atraímos a nós mesmos continuamente aquilo que estamos mais emocionalmente carregados. A chave para atrair o que desejamos é neutralizar nossos vínculos emocionais e visualizar coisas agradáveis´, finaliza. Dicas para limpar a aura É possível limpar a aura por meio de um exercício de visualização no qual se imagina uma explosão de boas vibrações que faz uma faxina nas energias bloqueadas do corpo, basta seguir as dicas de Cynthia Sue Larson, autora do livro Conheça sua aura. Para trazer a saúde ao Corpo 1. Para começar, sente-se confortavelmente por alguns minutos num lugar onde não será interrompido. Feche os olhos. 2. Imagine-se ligado à fonte de toda vida, recebendo energias positivas da cabeça até o centro do seu corpo, localizado perto do coração. Visualize essa energia como uma espécie de lâmpada. Você pode controlá-la por meio de um interruptor, o qual acionará quando estiver pronto. 3. Expire todas as suas preocupações e ressentimentos e inspire amor puro. Quando estiver pronto, ´aperte´ o interruptor para acender a lâmpada e sinta a explosão de energia positiva que se dá dentro de você, limpando os bloqueios energéticos e substituindo-os por luz brilhante. Para manter o corpo saudável 1. Visualize todas as conexões positivas que sentir, iniciando por um apanhado geral de como você é amado por todos que já tiveram alguma ligação com você. Comece com as memórias de afeto da sua infância, tudo que foi bom. 2. Avançando no tempo lentamente, relembre cada momento terno que passou com pessoas que realmente gostaram de você e de quem você gosta. Desfrute seus sentimentos de ligação com todas as pessoas, lugares, animais e coisas que amou. Esses cordões de energia funcionam como linhas de vida, das quais você pode extrair força.