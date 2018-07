''O que faço é para os pacientes'', diz chinês

O médico Hongyun Huang, da Academia Hongtianji de Neurociências de Pequim, é um dos que oferecem terapia com células-tronco na China. Desde 2001, ele diz ter tratado 1.500 pacientes. O tratamento consiste em injeções de um tipo de célula chamada glia embaiante olfatória (OEC, em inglês), retiradas do tecido nervoso olfatório (que não são células-tronco), misturadas a células-tronco neurais - ambas extraídas de fetos abortados. Leia também entrevista com o médico português Carlos Lima A cirurgia custa 150 mil yuan (cerca de US$ 22 mil) e é oferecida para várias doenças e lesões do sistema nervoso, como traumas medulares, esclerose múltipla, acidente vascular cerebral, paralisia cerebral, demência. O pagamento precisa ser feito antes da cirurgia. Huang concedeu entrevista ao Estado por email. O que o senhor oferece é um tratamento ou uma terapia experimental? Há um grupo de controle para comparar resultados dos pacientes tratados e não tratados? É tratamento. Comparamos as condições dos pacientes antes e depois da cirurgia. Quem inventou a técnica? Foram feitos testes antes em animais? Muitos cientistas já fizeram estudos com células OEC em animais. Os bons resultados estão publicados em revistas como Science, Neuron e outros periódicos científicos de alto nível. O protocolo de terapia é o mesmo para todos os pacientes? Os mesmos tipos de células são injetadas ou transplantadas em diferentes pontos do corpo para pacientes com doenças diferentes. Quantas células são tipicamente injetadas? E de que tipo? Injetamos 100 microlitros (de uma solução) contendo 1 milhão de células OEC e 2 milhões de células-tronco/progenitoras neurais. As células são obtidas de fetos abortados. Quais os resultados até agora? A maioria dos pacientes melhorou suas condições clínicas. A terapia celular não pode curar essas doenças, mas pode melhorar suas funções neuronais, como sensação, movimento, controle de bexiga e intestino, equilíbrio, fala. Até agora não detectamos nenhum efeito adverso da terapia. Houve algumas complicações cirúrgicas, como pode ocorrer em qualquer cirurgia. Como o senhor responde aos cientistas que criticam sua prática? O que eu faço é para os pacientes. Se eles estão felizes, eu estou feliz. Não ligo para o que os outros dizem. A maioria dos cientistas e médicos que discorda do nosso tratamento nunca viu nem avaliou nossos pacientes.