O que é psoríase? Como preveni-la ou perceber os sintomas?

Trata-se de uma moléstia crônica, de origem desconhecida e acentuada tendência à recaídas. A lesão típica apresenta-se como uma placa avermelhada, saliente em relação à superfície da pele e que descama, em forma de gotas, moedas, círculos ou mesmo de formato indefinido. Podem ser localizadas ou disseminar-se da cabeça aos pés. A coceira e a sensação de ardência também podem estar presentes, com variação de intensidade de acordo com o estado emocional do paciente. A evolução da doença é crônica, com períodos de melhora e piora. Cuidados básicos como o controle do estresse, exposição moderada do corpo ao sol e a hidratação adequada.