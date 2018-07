O que é o aborto recorrente?

Problema pode ter diversas causas O aborto de repetição se caracteriza pela perda de duas ou mais gestações sucessivas de até 20 semanas. Pode ser relacionado com alterações genéticas, anatômicas, hormonais, infecciosas, imunológicas e outras. Ocorre em 2% a 5% das mulheres em idade reprodutiva. Como é o tratamento? Mais eficiente para alterações imunológicas Uma vacina especial, feita com glóbulos brancos do pai do bebê, faz o corpo da mulher produzir anticorpos. Estes, por sua vez, informam um certo tipo de célula que a mulher tem uma gravidez e não um intruso no organismo.Duas doses são aplicadas antes da gravidez. Onde é realizado gratuitamente? Unicamp oferece para mulheres de baixa renda O tratamento é oferecido gratuitamente no Ambulatório de Perdas Gestacionais do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher da Unicamp (Av. Alexander Fleming, 101, na Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas). O telefone para informações é o (19) 3521-9331.