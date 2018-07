O que é melhor ou pior?

Nas refeições, recomendamos que seja evitado o consumo de líquidos. Mas, se o seu hábito não permite, o ideal é não ultrapassar 1 copo de 200ml por refeição. Em relação aos benefícios, o vinho possui flavonóides - antioxidantes que dificultam a ligação das placas de gordura nas membranas dos vasos sanguíneos - e ação anticoagulante. Porém, não podemos deixar de levar em consideração que o vinho é uma bebida alcoólica, de alto valor calórico. Só para exemplificar, 1g de álcool possui 7 kcal, logo uma taça de vinho (200ml) possui em média 150 kcal. O consumo de álcool é desaconselhado para indivíduos com hipertensão, alta taxa de triglicérides, obesos e diabéticos. Por outro lado, o refrigerante light é uma bebida baixa em calorias, mas não possui nutrientes. Sugiro, no seu caso, o consumo de sucos naturais de baixo valor calórico, como a limonada e o suco de maracujá com adoçante. Isso porque, de acordo com os seus dados, você tem obesidade grau I.