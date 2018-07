O ?peso? de ser a mais velha

Dois minutos. Cronometrados no relógio, foi esse o intervalo registrado. Apenas 120 segundos separaram o nascimento de Jéssica e Michelle. Ainda assim, a garota gêmea que chegou mais rápido ao mundo garante que os minutinhos foram suficientes para ela hoje, 14 anos depois, carregar toda a responsabilidade de ser a ?irmã mais velha? da família. ?Não importa a quantidade de tempo. Quando alguém pergunta quem nasceu primeiro, é para mim que todos apontam?, conta Jéssica Corrêa, que agora já tem quase 15 anos. ?E ser a primeira tem lá o seu preço. Eu preciso dar o exemplo, tirar notas boas na escola e sempre fazer tudo certo. Não é nada fácil.? Se você, leitora, for a mais velha entre os irmãos, deve saber direitinho o que é essa cobrança de ?bom comportamento? que a Jéssica citou. Agora, caso a sua posição na família seja a de irmã mais nova, veja se não concorda com a opinião da gêmea Michelle. ?A Jéssica pensa que manda em todo mundo. Se irrita com qualquer coisa e gosta de brigar. E o pior: nunca quer emprestar as roupas dela?, lamenta a irmã. ?Bebezinho? Duas meninas, ainda que separadas por singelos dois minutos, já seriam suficientes para retratar as diferenças entre o que é ser a irmã mais velha ou a mais nova. Porém, além das gêmeas, quatro anos depois chegou mais uma caçula para o núcleo Corrêa. Isabella, agora com 10 anos, fez a família crescer e o número de confusões também aumentar. ?Minhas irmãs acham que eu não posso fazer tudo o que elas fazem. Acreditam que eu ainda sou um bebezinho?, contou Belinha com o seu sorriso de mocinha. ?Uma coisa que eu não suporto é quando elas decidem dar ordens. Não bastasse meu pai e minha mãe, eu ainda sou obrigada a obedecer às duas. Faça-me um favor, né??, reivindica. Para quem pensa que com tantas pessoas do sexo feminino os momentos em família de Jéssica Michelle e Isabella são resumidos apenas em discussões, a própria caçula comprova que a união das três faz parte do dia-a-dia e se manifesta em forma de amizade. ?A gente conversa muito. Eu adoro ser a caçula, mas se, por um único dia, eu fosse a irmã mais velha, faria tudo que elas fazem por mim?, fala a pré-adolescente, como Bela gosta de ser chamada. ?A Jé e a Mi me defendem quando eu brigo na escola, me ajudam na lição de casa. Elas são bem legais?, define a mais nova. Orgulho Jéssica até fala que gostaria de trocar de posição e não ser a mais velha da família. Mas, por trás das reclamações, não é difícil perceber que ela tem orgulho do posto que ocupa. ?Eu me sinto responsável pelas minhas irmãs menores. Não gosto que ninguém as trate mal. Quando meus pais não estão, sou eu que tenho que defendê-las.? Quem é especialista em briga de adolescente dá até uma dica para os irmãos que, assim como Jéssica, são os mais velhos da família. ?O filho que nasce primeiro é uma experiência nova para os pais. Eles também ficam inseguros e, por esse motivo, colocam uma séria de expectativas no mais velho. Nos outros irmãos, a cobrança é amenizada?, explica a psicóloga Rosely Oliveira Dias. Segue a sugestão para os primeiros: conversar com os pais, entender os irmãos e não se cobrar tanto. Os psicólogos garantem que assim fica mais fácil.