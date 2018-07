O negócio é sério

Nem só de desfiles vive a Bienal nesses dias de São Paulo Fashion Week. No terceiro andar do prédio, está rolando a terceira edição do FWHOUSE +B, showroom coletivo que promove a aproximação de designers e criadores de diversos segmentos da moda, com compradores de lojas multimarcas e magazines do Brasil e do exterior. Montaram base lá 66 marcas brasileiras de roupas e acessórios, entre grifes e estilistas do SPFW, Hot Spot, ABEST e demais empresas selecionadas pela organização do projeto. A expectativa de negócios a serem gerados pelos SPFW e FWHOUSE +B! é de cerca de R$ 1,2 bilhão. Confira a relação das marcas participantes: Adriana Degreas Aline Soares Amapô Amarilis Amonstro Amp Anjo da Guarda Apoena Atelier Urbano Camila Klein Carina Duek Carmel Acessórios Carmim Cavage Cavalera Cecilia Echenique Cecília Prado Cris Barros Dautore Doc Dog Fazendo Onda Forum Francesca Giobbi Franziska Hübener Giselle Nasser Giuliana Romano Gloria Coelho Grendene - Melissa Huis Clos Iódice J Jeferson Kulig Jéfferson de Assis La Chica Chic La Dame Do Lei Básica Lilla Ka Lygia e Nanny Mara Mac Marcelo Bonito para Preta Nascimento Maria Bonita Maria Bonita Extra Maria Eudóxia Mellão Maria Garcia Marita de Dirceu para Preta Nascimento MCD Osklen Ospício Planet Girls Priscila Darolt Reinaldo Lourenço Ronaldo Fraga Saad Sacada Sallomeh Sarah Chofakian Serpui Marie Simone Nunes Staroup Tereza Santos Thais França Triton UMA por Raquel Davidowicz Walter Rodrigues Wilson Ranieri Zeferino Zigfreda Zue