O não emprego do hífen nas locuções (2)

Outra questão proposta pelo mesmo leitor da semana passada: para-lamas ou paralamas?; para-choque ou parachoque?; para-quedas ou paraquedas? Tais compostos foram tratados na Base XV do acordo, que preceitua: "Emprega-se o hífen nas palavras compostas por justaposição que não contêm formas de ligação e cujos elementos, de natureza nominal, adjetival, numeral ou verbal, constituem unidade sintagmática e semântica e mantêm acento próprio, podendo dar-se o caso de o primeiro elemento estar reduzido." Depois de farta exemplificação, vem esta observação: "Certos compostos, em relação aos quais se perdeu, em certa medida, a noção de composição, grafam-se aglutinadamente: girassol, madressilva, mandachuva, pontapé, paraquedas, paraquedistas, etc." Diante da prudência e vacilação da redação do texto oficial ("certos compostos", "em certa medida"), só exemplificando com seis exceções, a Comissão de Lexicologia e de Lexicografia da ABL e seus técnicos, tendo de aplicar a norma da Base XV a um universo lexicográfico de quase 370 mil verbetes que integram a 5ª edição do Volp, adotaram prudentemente três procedimentos: 1) só considerar exceções os compostos explicitados pelo acordo; 2) ampliar a lista com os derivados desses mesmos compostos (por exemplo: girassolzinho, madreperolado, mandachuvismo, pontapear, paraquedismo, paraquedístico); 3) ampliar a lista com os compostos aglutinados agasalhados sem exceção pelos mais modernos e representativos dicionários e com o aval dos vocabulários ortográficos da ABL e da Academia das Ciências de Lisboa (por exemplo: abrolhos, fidalgo, montepio, bancarrota, cantochão, catassol, claraboia, lobisomem, passaporte, pincenê/pencenê, rodapé, salsaparrilha, santelmo, valhacouto, varapau, vinagre). Onde havia divergência nessas fontes de consulta, fixamo-nos na regra geral, isto é, usamos o hífen: rega-bofe, vaga-lume, por exemplo. Retomando a indagação do consulente, fica patente que se deve usar sem hífen o composto paraqueda(s), incluído nas exceções da Base XV, mas são hifenados: para-choque e para-lama(s). Ainda no domínio das locuções, não param as dúvidas: e mão de obra? Como locução substantiva, não será separada por hífen. Outro consulente indaga: "gostaria de saber sobre a eliminação do hífen nas expressões tão somente e tão só". Realmente, tais expressões, que são locuções, se enquadram nesta seção, no princípio do novo acordo que elimina o hífen das locuções, inclusive das adverbiais, como é o caso de tão somente e tão só. É iniciativa oficial de que não devemos ter saudade, pelas razões que explicamos em outro artigo desta seção. Daí, não sabemos em que se apoiou o consulente para afirmar que "a nova edição do dicionário da ABL parece que admitirá um número exorbitante de exceções de difícil explicação". *Envie suas dúvidas sobre o acordo ortográfico para o e-mail vidae@grupoestado.com.br Evanildo Bechara é filólogo e gramático, membro da Academia Brasileira de Letras e Coordenador da Comissão de Lexicografia e Lexicologia da instituição