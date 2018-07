O mundo da moda em livro

A Editora Senac São Paulo acaba de lançar o livro Pelo mundo da moda: criadores, grifes e modelos, que reúne reportagens e entrevistas feitas pela jornalista Lilian Pacce com grandes nomes do mundo fashion nos últimos 20 anos. Entre as personalidades entrevistadas, estão os estilistas Valentino, Christian Lacroix, John Galliano e Karl Lagerfeld e as modelos Naomi Campbell, Caroline Ribeiro, Fernanda Tavares e, claro, Gisele Bündchen. O prefácio do livro é assinado por Vivienne Westwood, a mãe do punk. Os textos selecionados foram publicados nos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo e nas revistas Elle e Vogue. Também há artigos veiculados no programa GNT Fashion, do canal a cabo GNT, apresentado por Lilian.