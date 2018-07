O modelo ideal de biquíni para cada corpo

SÃO PAULO - Apesar de seus 32 anos, o currículo de Isabella Fiorentino é vasto. Teve uma carreira longa e bem sucedida como modelo nos anos 90, apresentou um quadro de moda, beleza e comportamento no programa Tudo a Ver, da Record, e atualmente comanda a versão brasileira do programa Esquadrão da Moda, do SBT. Todos esses anos trabalhando com moda e mais alguns cursos na área de consultoria de imagem deram à Isabella uma expertise para escolher as peças certas que valorizam cada tipo de corpo. Aproveitando o clima de alto verão, ela selecionou os biquínis e maiôs ideais para quem quer disfarçar alguns defeitinhos e valorizar os pontos fortes. Consulte algumas dicas de quem entende e faça bonito na temporada de praia.

COORDENAÇÃO DE MODA E TEXTO - VIRNA WULKAN

PRODUÇÃO - SUZANA GIRNEZ

Felipe Rau/AE

SEIOS PEQUENOS E SEM VOLUME

Peça escolhida: biquíni tomara-que-caia com bojo.

Porquê: o drapeado formado pelo centro torcido do top e o bojo interno dão a

sensação de aumentar o volume dos seios, assim como as listas horizontais.

Sugestão: modelagens de tops que aproximam os seios um do outro também os deixam mais encorpados. Para aumentar realmente o volume, ainda existem opções de bojos com enchimento.

Biquíni Clube Bossa por Guilherme Vieira, R$ 298,00, tel.: 3288-3443

Felipe Rau/AE

SEIOS MUITO GRANDES

Peça escolhida: biquíni de top estruturado com aro na base.

Porquê: a parte superior, com boa sustentação, não deixa os seios caídos; uma modelagem em tamanho maior é indicada para comportar o tamanho do seio; a cor escura disfarça o volume e é mais discreta; a alça traseira larga esconde as gordurinhas que costumam ficar sob as axilas.

Sugestão: a calcinha deve acompanhar o tamanho do top para manter o equilíbrio visual.

Biquíni Mar Rio, R$ 108,00, tel.: (17) 3426-8200

Felipe Rau/AE

QUADRIL ESTREITO E POUCO BUMBUM

Peça escolhida: biquíni com drapeado na lateral.

Porquê: drapeados, babados, laços e penduricalhos na calcinha do biquíni acrescentam volume à área dos quadris e bumbum. Por isso, são recomendados para quem quer "aumentar" essa área do corpo.

Sugestão: aqui também são indicadas as listas verticais na parte de baixo .

Biquini Loér, R$ 248,00, tel.: 3552-6555

Felipe Rau/AE

BARRIGA SALIENTE

Peça escolhida: biquíni com cintura alta.

Porquê: o tom escuro (valem também estampas sem contrastes) não chama a atenção para a região; a cintura alta evita que a gordurinha fique saltando para fora.

Sugestão: você pode colocar um top colorido ou estampado para atrair os olhares para a parte de cima.

Biquíni Larissa Minatto, R$ 260,70, tel. (46) 3422-6961

Felipe Rau/AE

QUADRIS LARGOS E CULOTE

Peça escolhida: biquíni com a parte inferior lisa.

Porquê: deve-se optar pela discrição na parte de baixo, evitando detalhes como pedrarias e laços. Da mesma forma, deve-se fugir das cores muito vivas e estampas chamativas.

Sugestão: use tops com cores para chamar a atenção para a parte superior.

Biquíni Virgemaria, R$ 139,00, tel.: 3052-3185

Felipe Rau/AE

MULHERES MADURAS

Peça escolhida: maiô estampado com tiras em "V".

Porquê: modelagem comportada; estampa sem contraste, "porém é alegre e chique"; o detalhe das alças superiores deixa a peça atraente e com personalidade.

Sugestão: as mais velhas devem preferir os maiôs, em lugar dos biquínis, pois ajudam a esconder o excesso de pele.

Maiô Sur, R$ 322,00, tel.: 3078-1335

Felipe Rau/AE

GORDINHAS

Peça escolhida: maiô preto de um ombro só.

Porquê: as cores escuras e foscas "emagrecem"; a costura na diagonal dá uma leve acinturada.

Sugestão: fuja dos tecidos brilhantes e estampas grandes, que aumentam o volume.