O melhor vestido para você

Nem sempre o que fica bem no corpão daquela celebridade que acaba de dizer o ?sim? no altar fica bem no seu. Os vestidos de noiva usados por atrizes e cantoras costumam virar hits em todas as maisons do País, mas, segundo especialistas, não podem ser imitados a rodo. É preciso ter bom senso e respeitar as suas curvas (ou a falta de) na hora de escolher o modelo perfeito. Para você não derrapar na calda, o estilista Antonio Viella, do ateliê Viella Bernardes, dá ao lado dicas de vestidos ideais para cada biotipo. Todos eles estão disponíveis no ateliê (R. Haddock Lobo, 9, Jardins, 3219-0675; www.viellabernardes.com.br).