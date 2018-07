''O melhor é não ter hospital psiquiátrico de grande porte''

Hospitais psiquiátricos de grande porte são o principal palco da violação dos direitos de pacientes com distúrbios mentais, avalia o diretor de saúde mental e abuso de substâncias da Organização Mundial da Saúde, Benedetto Saraceno. Questionado sobre o melhor modelo de hospital para esses pacientes, ele respondeu: "Melhor é não existir." A seguir, trechos da entrevista ao Estado. Quais são as violações mais frequentes sofridas pelos pacientes com distúrbios mentais? A violência física é a pior delas. Mas há inúmeras outras. Falta de privacidade, falta de respeito, o desconhecimento do paciente sobre qual tipo de tratamento será submetido, a ausência de contato com a família. Onde as violações aos direitos de pacientes são mais comuns? Elas ocorrem em toda parte. Em países desenvolvidos, em desenvolvimento. Às vezes, um estado pode apresentar em um local um modelo de atendimento exemplar e, a poucos quilômetros dali, funcionar outro centro, onde a violação dos direitos é prática constante. O senhor afirmou que é comum a violação de direitos humanos em hospitais psiquiátricos de grande porte. Qual o modelo ideal? O melhor é não ter hospital. É trabalharmos de forma a criar uma rede de assistência, que evite ao máximo a internação. Paciente internado fica muito estigmatizado, ele fica vulnerável a ter seus direitos desrespeitados, o que pode também provocar uma série de consequências. Há outras formas de terapia, mais eficientes, condizentes com os direitos humanos. Isso vale sobretudo para pacientes jovens. A recomendação principal é garantir assistência ao paciente e fazer o máximo para evitar a primeira internação. Uma corrente ainda avalia que hospitalização é importante. Tanto para o paciente quanto para população e para a família. A população é que pode exercer algum tipo de risco para o doente mental, não o contrário. Geralmente eles são mais vulneráveis, não oferecem nenhum tipo de risco. É preciso de uma vez por todas acabar com esse estigma. A desospitalização, por outro lado, em nada coloca em risco a segurança do paciente. Há vários estudos que mostram que o tratamento ambulatorial, por exemplo, não aumenta o risco do suicídio, como diziam os defensores da manutenção dos pacientes em hospitais psiquiátricos. É preciso garantir ao paciente um tratamento adequado, dirigido, ambulatorial. Assim ele não perde contato com familiares, com a sociedade. Há alguma influência da desospitalização sobre o número de pessoas que vivem nas ruas? Críticos do processo de desospitalização sempre procuram fazer uma associação entre a redução dos leitos em hospitais psiquiátricos e o aumento da população que vive nas ruas. É um grande erro. O homeless faz parte de um problema social complexo, gravíssimo, relacionado à pobreza e, muitas vezes, ao alcoolismo. Mas a experiência tem demonstrado que a institucionalização dos pacientes não contribui em nada com esse processo. Não influencia nem o aumento nem a redução do número dessa população. Uma das prioridades da OMS na área de saúde mental é a redução do alcoolismo. Quais medidas o senhor considera importantes nesta área? Uma das providências mais efetivas é restringir a propaganda de bebida. Tal medida é fundamental para reduzir o consumo excessivo, sobretudo entre jovens. Outro ponto muito importante é garantir que as bebidas alcoólicas não sejam vendidas a menores. L.F.