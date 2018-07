O leopardo, o babuíno e o flagrante induzido

Sem uma gota de sangue à vista, ali está uma fotografia que tem a vantagem - e o defeito - de deixar para sempre impresso na memória o drama de uma caçada. Predador e presa se encaram, olhos nos olhos, a meio metro de distância. Eles dividem a cena em metades perfeitamente simétricas e dramaticamente desiguais. O leopardo parece retesado como um arco, pronto para disparar a carga mortal dos músculos que ondulam o flanco dourado. O babuíno está no ar, e sem chão, enroscado em si mesmo pela implosão de uma energia vital que já não pode levá-lo a lugar nenhum. No dorso eriçado pelo pavor, seus pêlos se espicham como pontos de exclamação. Mais vivo do que nunca, naquela fração de segundo antes da morte, ele começa a ser engolido pela poeira que sua fuga levantou na savana ressecada. É uma cena inesquecível. E por isso suscitou lembranças desagradáveis no lançamento da Alpha-700, nova câmera digital da Sony. A máquina vem com lentes Carl Zeiss e sensor de 12,2 megapixels. Mas os detalhes técnicos fizeram menos barulho na internet do que a fotografia usada no anúncio. Ilustrado pelo leopardo e o babuíno, sem legenda nem crédito de autoria, o texto dizia que, "em fotografia, o tempo é tudo". E o tempo, no caso, saiu pela culatra. Tratava-se de um flagrante feito na África, em 1965, pelo americano John Dominis, quando ainda corria o mundo pela falecida revista Life. A fotografia tem cerca de 43 anos. Dominis, o leopardo e o babuíno se encontraram quando a Sony ainda debutava nas rodas alternativas de captura da imagem. As câmeras digitais não existiam nem em histórias de ficção científica. O embate foi registrado com uma Nikon F. A máquina era então a última palavra do fotojornalismo. Mas usava filme e lentes de foco manual. O máximo de muleta tecnológica que oferecia à presteza do dedo no botão do obturador era o motor elétrico, para avançar automaticamente o filme. Graças a esse trunfo, Dominis pegou a seqüência completa da briga de vida e morte na Namíbia. A melhor fotografia da série pertence atualmente ao acervo da Getty Image. E a agência só admite licenciá-la "para fins editoriais". Publicidade, neca. À Sony coube portanto uma fotografia quase idêntica, exceto por uma notável diferença: falta-lhe a boca escancarada do babuíno, no berro decisivo. Tantas coisas, além da tecnologia digital, melhoraram de 1965 para cá, que Dominis dificilmente faria hoje o mesmo flagrante. Se fizesse, provocaria um escândalo maior do que o da mera gafe publicitária. Ele comprou o babuíno para oferecer ao leopardo como estímulo a atuar diante de suas lentes como uma legítima fera. Acertou na mosca. E mais tarde lastimaria ter usado o truque, num depoimento a um livro sobre as melhores fotografias da Life. Dominis não era um especialista em fotografia de natureza. Cobriu a guerra do Vietnã, por exemplo. E criou fama com instantâneos de celebridades, como a do ator Steve McQueen, de calção e peito nu, abraçado à mulher. Com gente, sua técnica consistia em se comportar como "uma mosca na parede". Metia-se o mínimo possível na vida dos retratados, para que se esquecessem de sua presença. Com o leopardo, a psicologia não funcionou e ele não podia esperar indefinidamente pela iniciativa da fera. "Naquela época, essas coisas aconteciam", explicou. Dominis é prova de que a fotografia não evolui só com câmeras. * É jornalista e editor do site O Eco (www.oeco.com.br)