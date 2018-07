O horóscopo das árvores

ABEDUL, A INSPIRAÇÃO 24 JUN Vivaz, atrativo, elegante e amigável. Sem falsas pretensões, é modesto, não gosta de excessos, rechaça a vulgaridade e ama a natureza. Cheio de imaginação, não é ambicioso e cria uma atmosfera relaxada. - ABETO, O MISTÉRIO 02 JAN a 11 JAN e 05 JUL a 14 JUL De gosto extraordinário, dignidade, ar refinado, ama tudo. Caprichoso, tende ao egoísmo, mas se importa com as pessoas que o cercam. Modesto, muito ambicioso, talentoso, amante inconformado. Muitos amigos, muitos inimigos, mas confiável. - ÁLAMO, A INCERTEZA 04 FEV a 08 FEV; 05 AGO a 13 AGO e 01 MAI a 14 MAI Usa muitos adornos. Não confia em si mesmo, só é valente se é necessário e necessita de boa vontade e de ambiente agradável. Muito seletivo, quase sempre solitário, rancoroso, natureza artística, bom organizador, tende a filosofar, confiável em qualquer situação. Leva o companheirismo muito a sério. - ÁRVORE DE MAPLE, INDEPENDÊNCIA MENTAL 11 ABR a 20 ABR e 14 OUT a 23 OUT É uma pessoa fora do comum, cheia de imaginação e originalidade. Tímida e reservada, ambiciosa, orgulhosa, respeita a si mesmo, busca novas experiências. Às vezes, um nervosa, muitos complexos, boa memória, aprende com facilidade, comprometida com o amor e com a vida, gosta de impressionar. - AVELÃ, A EXTRAORDINARIEDADE 22 MAR a 31 MAR e 24 SET a 03 OUT Encantador. Não é exigente, muito compreensivo, sabe como causar uma boa impressão, ativista para as causas sociais. Popular, mau humorado e amante caprichoso, é companheiro honesto e tolerante, mas necessita de juízo. - CASTANHEIRA, A HONESTIDADE 15 MAI a 24 MAI e 12 NOV a 21 NOV De beleza fora do comum, não gosta de impressionar. De bons modos e vivaz, gosta da justiça. Diplomático nato, mas se irrita com facilidade. Falta confiança em si mesmo, se sente superior aos demais, sente que ninguém o entende. Ama só uma vez e tem dificuldade para encontrar a pessoa ideal. - CARPE, O BOM GOSTO 02 DEZ a 11 DEZ De beleza jovem, preocupa-se com o físico e a condição física. Bom gosto, tende ao egoísmo. Vida disciplinada. Ligado à razão, gosta da bondade, um amigo emotivo e agradecido. Sonha com amantes excepcionais e, raras vezes, se contenta com seus sentimentos. Entende mal a maioria das pessoas e nunca está seguro de suas decisões. Muito consciente. - CEDRO, A CONFIANÇA 09 FEV a 18 FEV e 14 AGO a 23 AGO De uma beleza rara, sabe como adaptar-se, gosta de luxo e de boa saúde. Não é tímido, tende a menosprezar os demais. Muito talento, otimismo saudável, espera pelo amor verdadeiro. Capaz de tomar decisões rápidas. - CIPRESTE, A CONFIABILIDADE 25 JAN a 03 FEV e 26 JUL a 04 AGO Forte, muscular, adaptado, toma da vida o que ela oferece. Feliz e cheio de conhecimento, odeia solidão. Amante apaixonado, não se satisfaz. Confiável, tem temperamento explosivo, inquieto, pedante e despreocupado. - FRESNO, A AMBIÇÃO 25 MAI a 03 JUN e 22 NOV a 01 DEZ Atrativo fora do comum, vivaz, impulsivo, exigente, não se importa com a crítica. Ambicioso, inteligente, talentoso, gosta de jogar com o destino, pode ser egoísta. Confiável, amante leal e prudente. O cérebro comanda o coração, mas o companheirismo é levado a sério. - HAYA, A CRIATIVIDADE 22 DEZ Tem bom gosto, importa-se muito com a aparência. É materialista, bom organizador no trabalho e, em casa, economiza. Bom líder, não corre riscos desnecessários. Racional, companheiro esplêndido e disciplinado. - FIGUEIRA, A SENSATEZ 04 JUN a 23 JUN e 12 DEZ a 21 DEZ Muito forte, um pouco egocêntrico, independente, não permite que contradigam. Ama a vida, a família, filhos e animais, gosta da liberdade. Bom senso de humor, talentos úteis a inteligentes. - LIMOEIRO, A DÚVIDA 11 MAR a 20 MAR e 13 SET a 22 SET Odeia a luta, o estresse e o trabalho. É brando e aplicado. Faz sacrifícios pelos amigos. Muito talento, mas sem tenacidade suficiente para fazê-los florescer. Sempre se queixa. Muito zeloso e leal. - MACIEIRA, O AMOR 23 DEZ a 01 JAN e 25 JUN a 04 JUL Muito carisma, encanto e atração. Aura amável, aventureiro, sensível. Sempre apaixonado, quer amar e ser amado, companheiro fiel e filósofo despreocupado com a imaginação. - NOGAL, A PAIXÃO 21 ABR a 30 ABR e 24 OUT a 11 NOV Tenaz, carinhoso e cheio de contrastes: egoísta, nobre, busca novos horizontes. Reações inesperadas, espontâneo, ambição sem limites, inflexível. Companheiro fora do comum. Estrategista, engenhoso, muito zeloso e apaixonado. Não se compromete. - OLIVEIRA, A SABEDORIA 23 SET Encanta-se com o sol, com sentimentos amáveis. Racional, centrado, evita a violência e a agressão, tolerante, calmo, com sentido de justiça, sensível e empático. Não é invejoso, gosta de ler e da companhia de gente sofisticada. - OLMO, A NOBREZA 12 JAN a 24 JAN e 15 JUL a 25 JUL Disponibilidade de formas agradáveis, com senso de moda, modéstia. Tende a não poder perdoar os erros, otimista, gosta de mandar, mas não de obedecer. Companheiro honesto e confiável, tem atitude de saber tudo e toma decisões pelos demais. Generoso, bom senso de humor, útil. - PINHEIRO, A PARTICULARIDADE 19 FEV a 28 FEV e 24 AGO a 02 SET Gosta de companhia agradável, muito robusto. Sabe como fazer a vida cômoda. É ativo, natural, boa companhia, mas raramente amigável. Se enamora com facilidade, mas perde o interesse rapidamente. Se dá facilmente por vencido, muitos desencantos até que encontre um ideal. - ROBLE, DE NATUREZA ROBUSTA 21 MAR Valente, forte, tenaz, independente, sensível, não gosta de trocas e mantém os pés no chão. Pessoa de ação. - SAUCE CHORÃO, A MELANCOLIA 01 MAR a 10 MAR e 03 SET a 12 SET Charmoso, mas cheio de melancolia. Atrativo, empático, ama tudo o que é belo, gosta de viajar. Sonhador, caprichoso, inquieto, honesto, pode ser facilmente influenciável, mas é difícil de se conviver. Exigente, bom instinto, sofre se apaixonando, mas algumas vezes encontra alguém a quem se sujeita. - SERBO, A SENSIBILIDADE 01 ABR a 10 ABR e 04 OUT a 13 OUT Cheio de carisma, animado, talentoso, sem egoísmo, gosta de chamar a atenção, ama a vida, a atividade. Intranqüilo e constantemente com complicações, é independente, mas às vezes se torna dependente.