O diabo veste Prada. Mas Zé do Caixão veste Herchcovitch

Nos bastidores do desfile da coleção masculina de Alexandre Herchcovitch, que buscou inspiração na cultura esquimó e a contrapôs à cultura do snow board, sobraram peles (de pelúcia, claro) de muitas feras do gelo. Mas quem chamou atenção mesmo foi outra fera. José Mojica Marins, o Zé do Caixão, deu o ar de sua desgraça e foi cumprimentar o estilista pela coleção em que soube tão bem mistar a raiz esquimó com oque de mais moderno há para se proteger do frio. "Que a língua seque e se transforme em cobra. Isso é o que vai acontecer com todos que não valorizarem a cultura e a moda brasileira", brincou o diretor, que finaliza seu novo longa-metragem. Herchcovitch adorou. Afinal, é responsável por 9 figurinos do filme, além de ter feito uma ponta como travesti ao lado do amigo inseparável Johnny Luxo.