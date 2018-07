O desfile da Raia de Goeye, em lindo jardim paulistano

O tempo cinzento deu trégua na manhã de ontem durante o desfile da Raia de Goeye, realizado nos jardins da mansão de um amigo da estilista Fernanda de Goeye, no Jardim Europa. A dado momento, alguém deixou escapar que aquela seria a casa de Alcides Diniz, um dos filhos do fundador do Pão de Açúcar. A idéia inicial, contou Fernanda, era de que o desfile fosse externo, mas para evitar possíveis transtornos os planos foram mudados. ?Era para ter sido feito na rua, mas acabou sendo num jardim lindo?, explicou a estilista. Pelo espaço arborizado, com uma imensa fonte no meio, o público foi se acomodando nas cadeiras calmamente, enquanto esperava o início do desfile. Um incidente nesse ínterim: antes das modelos entrarem na passarela improvisada, uma caixa de som caiu sobre Glorinha Kalil, que foi atendida prontamente. Quem apareceu por lá foi a atriz global Danielle Winits, que causou frisson na imprensa (em mais uma edição parca em celebridades) e, simpática, disse adorar o trabalho das estilistas. Para a dupla de estilistas, o cenário casou plenamente com a essência de sua nova coleção outono-inverno. Nos looks, a inspiração na natureza veio de um sonho de Fernandinha com um bicho de cabeça branca, conta Paula. ?Descobrimos que há tribos que fazem a interpretação de sonhos como contemplação?. Nesse universo, trabalharam muito com tons marrons e metálicos. A modelo Raica Oliveira, de madeixas mais claras, foi um dos destaques no desfile, ao lado das outras tops Carol Ribeiro e Marcelle Bittar. Amiga das estilistas da grife, Raica disse não ser exclusiva da marca, rebatendo o apelido que tem recebido na área: Raica de Goeye. Desfila tantas vezes para a marca, afirma ela, porque é uma fã do trabalho das meninas. Na segunda-feira viaja para Nova York, para uma maratona de trabalhos por lá. Pela milésima vez, teve de responder sobre o fim da relação com Ronaldo Fenômeno, e, pela milésima vez, esquivou-se. ?Só falo sobre relacionamento com amigos e familiares. A vida tem de ser feliz para todo mundo. Ainda somos amigos. A amizade fica.?