O Corinthians caiu. e daí?

Se você já não agüenta mais ouvir falar do Corinthians na Segunda Divisão, imagine eu, que sou corintiano. Em uma semana inteira de piadinhas, sobrou até para o calendário: a segunda-feira virou... 'Corinthians-feira'. Ha, ha, ha. No fundo, sabe o que sinto a respeito disso? Nada. Não estou nem aí para o Corinthians. Não estou nem aí para futebol. Tenho mais o que fazer e acho que os outros corintianos como eu também deveriam ter. Porque o futebol, se você for pensar bem, não serve para nada. Peraí... futebol não serve para nada? Não. Deve até servir para os jogadores, técnicos e dirigentes que ganham milhões com isso. Para mim, para você e para toda a torcida do Corinthians... desculpe, mas não serve para nada. Aí chega aquele cara metido a economista e diz: "você não pode dizer isso, é um mercado que movimenta milhões de dólares em todo o mundo". Verdade. Mas o mercado de animais de estimação também. E você não vê um dono de Poodle brigando até a morte com um dono de Labrador simplesmente porque seus cachorros são diferentes. Ou vê? Futebol é paixão? Sim. E como toda paixão, é intrinsecamente irracional. Mas pessoas civilizadas sabem - ou deveriam saber - controlar suas paixões. Por isso, volto a dizer: futebol não serve para nada. É um investimento emocional muito alto numa coisa sobre a qual você não tem nenhum controle. Fala sério: o que muda na sua vida se o seu time perde de goleada ou ganha de 10 a 0? Pense bem? O que muda? Você fica feliz ou triste durante cinco minutos. E daí? Daí que a vida continua igualzinha. Já fui corintiano fanático, de ir ao estádio e saber a escalação completa na ponta da língua. Hoje vejo como perdi dinheiro. E como me desgastei emocionalmente. À toa. Fica a dica para quem ainda é ingênuo o suficiente para achar que o futebol recompensa nosso amor por ele: sabe aquele dinheiro do ingresso e da camisa? Invista na educação dos seus filhos. Todo o trabalho para chegar no estádio? Gaste com o seu próprio trabalho. O tempo que você gastava vendo jogos na TV? Fique com sua família e seus amigos. O Corinthians vale exatamente o mesmo que qualquer outro time de futebol do mundo: nada.