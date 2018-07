O clique da vaidade

Julia. Mostra vídeos didáticos de maquiagem e penteados

Americana, webdesigner, maquiadora e estudante de Letras, Amy começou a postar vídeos-aulas de maquiagem na internet em 2006. Em 2007, seu canal era dos mais acessados no Youtube. No mesmo ano, ganhou matéria do The New York Times, e segue com o seu canal solidário de beleza, www.amypoly.com

Inglesa, Lauren vendia produtos de beleza. Em 2007, para incrementar as vendas, se filmava fazendo maquiagens - no chão do quarto - e postava o passo a passo no site de vídeos Youtube. Virou fenômeno. Desde 2009, tem coluna de beleza no The Guardian, linha cosmética e livro publicado, inclusive, em português (Look, editora Globo). Melhorou a condição de vida da família e tornou-se uma referência em maquiagem sem nunca ter feito um curso. Ela até tentou um, mas não encontrava tempo para as aulas! www.laurenluke.co.UK.

Espaço próprio

Julia Petit é produtora musical, já foi produtora de moda e se define como "produtora e ponto, uma resolvedora." De uns tempos para cá, ela vem produzindo vídeos que apresentam o "como fazer" de makes e penteados de celebridades internacionais. Fazem sucesso e estão no canal "Petisco TV", no www.juliapetit.com.br, o chamado Petisco, "site em formato de blog", que está no ar desde 2007. Julia mostra, por exemplo, como reproduzir certa maquiagem de Lady Gaga no dia a dia e dá dicas. "Nunca fui de ir ao salão para fazer uma maquiagem ou penteado para uma festa. Fui aprendendo tudo sozinha, observando. E sempre fui aquela amiga que ensinava as outras. Então, o que eu faço no site é o que fazia com elas, mas agora para mais gente", conta. "Até por isso, nos vídeos, faço questão de apresentar os truques e informar de maneira divertida", completa ela, que também posta dicas de beleza no canal Cereja, o blog de Julia, que fica no mesmo site.

A equipe de Julia também testa produtos e posta depoimentos. Quer saber se aquele desodorante que promete diminuir os pelos cumpre a promessa? Clique ali. O mesmo vale para produtos de maquiagem, para a pele e cabelos, esmaltes, perfumes. O bacana é que normalmente o test drive é feito por mais de uma colaboradora, e a leitora tira a média.

Os sites e blogs estrangeiros de beleza favoritos de Julia são:

www.fantasticman.com

www.wgsn.com

www.huffintonpost.com.

Petiscos de beleza

"Sempre gostei de maquiagem, de creminhos", conta Victoria Ceridono, jornalista especializada e viciada no assunto. Mesmo cobrindo o tema para mídias nacionais importantes (como o site Chic, de Gloria Kalil, e a revista e o site da Vogue e RG Vogue), Victoria sentiu vontade de montar um blog.

Em outubro de 2007, colocou o Dia de Beauté (http://diadebeaute.com) no ar. Hoje o diário virtual recebe cerca de 35 mil acessos por dia. São pessoas interessadas em saber a opinião de Victoria sobre o make up de certa celebridade, sobre os principais lançamentos (ela testa os produtos e dá seus testemunhos), técnicas de maquiagem e o caminho para reproduzi-las no próprio rosto (os vídeos são feitos por iPhone, direto do quarto da blogueira). Muitas leitoras enviam dúvidas, sempre respondidas por Victoria. Até fotos ela recebe. "Tem menina que aprende a fazer a maquiagem pelo blog e depois envia a foto mostrando o resultado", diz a blogueira. "Nunca fiz um curso, fui olhando, perguntando e treinando. É verdade que o meu trabalho de repórter possibilita isso. Tenho contato direto com os melhores profissionais da área."

Os sites e blogs estrangeiros de beleza favoritos de Victoria são:

www.temptalia.com

www.bellasugar.com

www.style.com/beauty/beautycounter.

Ex-aprendiz

Em meados de 2006, a webdesigner Marina Smith Dias não tinha ideia de como fazer uma maquiagem, mas morria de vontade de aprender. Em certa navegação pela web, encontrou um vídeo de Amy no Youtube e, com os vídeos caseiros de aula de maquiagem da garota americana, foi pegando o tal do jeito.

"Ela foi passando a maquiagem nela, explicando, e aquilo me pareceu tão fácil! Aí, fui atrás de outros vídeos, blogs. Montei um kit de maquiagem, fui testando e aprendendo." Quando Marina aprendeu de vez a cartilha da automaquiagem, percebeu que faltava algo do tipo em português, para as brasileiras, com uso de produtos nacionais. "Naquela época, era difícil achar na internet resenhas ou dicas com produtos da Avon, O Boticário, Natura..." E assim nasceu o blog 2beauty (www.2beauty.com.br), em agosto de 2007."

As pessoas foram comentando, e eu passei a fazer mais vídeos e tutoriais (passo-a-passo de maquiagens em fotos)." Marina é colaboradora do site de Julia Petit, e faz parte da equipe de design de um portal nacional de notícias. Ah, sim, e segue até hoje sua musa inspiradora, a garota Amy, pela web.

Seus sites e blogs estrangeiros favoritos são:

www.temptalia.com

www.makeupandbeautyblog.com

www.pursebuzz.com