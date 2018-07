O amor nos tempos da web

Conheço bem as suspeitas. Escritores são mentirosos, inventores de histórias que juram que são verídicas. Você começa a contar um caso e logo houve que "essa aí você inventou, agora." O que, às vezes, é verdade. Ou mentira. Mas desta vez, juro, é verdade, a história está acontecendo e é assim mesmo. Histórias insólitas exigem uma ficha técnica. Ela, 35 anos, bela, cosmopolita e poliglota, economista, brasileira, solteira e entediada com a gente masculina que a cerca, mercado financeiro demais para o seu gosto. Inteligente e culta, torce o nariz para a rapaziada, tem fama de inconquistável. Ele, 30 anos, feinho, egípcio que só fala árabe, médico, supostamente solteiro. Pelo menos é o que ele diz. Conheceram-se em um bar ao pé das Pirâmides, numa tarde quentíssima em que ela e uma amiga, recém-saídas de um dia exaustivo de sobe-e-desce nos monumentos, tomavam um chá de hortelã, quando foram abordadas por dois rapazes que, educadamente, se apresentaram. Um falava um inglês perfeito, o outro não, e é o segundo o herói da nossa história. Ela mesma, não sabe como, encantou-se com esse que tinha olhos fundos, cílios longos e macia a palma da mão que apertou a sua. Conversaram por olhares e duas ou três palavras que ele sabia em inglês. As moças tinham que ir embora, trocaram emails e nunca mais se viram. Pessoalmente, digo, porque virtualmente, segundo ela, vivem juntos há seis meses. Que vida é essa? A minha pergunta cai no vazio de seu desprezo. Uma vida sem palavras, vivida em outras linguagens, porque há mil maneiras de se comunicar. A eles só falta uma insignificante língua em comum. Também os separa meio mundo mas, enfim... Compraram uma câmera, pela qual se vêem nitidamente. Usam tudo o que a imagem pode transmitir. Dito isso, ela puxa seu celular e me fotografa, explicando que todo dia conta por fotos o que foi o seu dia e ele responde com o dele. Lá vai a minha foto para o Egito, com o meu nome, assim ele saberá que almoçamos juntas e vai "me conhecer". Foi por meio de fotos que ela foi apresentada à família dele, e que o apresentou à sua. Usam mais notas do que sílabas. É um amor musical, em que os gostos em comum vão se afinando. Já visitaram juntos vários museus e assinalaram seus quadros prediletos. Assistiram a tantos concertos! Sem muitos rodeios, tudo o que têm a se dizer vai se resumindo ao essencial. Uma vida com poucos tempos de verbo, passado e presente. Terá futuro? Ou já é ele mesmo o futuro? A essa altura, boca e curiosidade abertas, começo a viajar nessa vida em comum e logo percebo que, para mim, seria invivível. Jamais prescindi do Condicional, último refúgio e defesa das minhas incerteza, sobretudo em casos de amor. Mas eles, não. Apaixonadíssimos, ela sai do trabalho correndo e volta para ele, que, vítima do fuso horário, faz vigília toda noite à espera de que ela chegue em casa com as novidades do dia. Ontem mostrou-lhe, vitorioso, um dicionário de inglês e árabe, que devora como um romance. Descobriu na internet um programa que traduz em todas as línguas do mundo, em suma, o homem só pensa em decifrá-la, nem que seja um pedacinho. Peço mais uma caipirinha para agüentar, com dignidade, minha viagem no tempo. Olho bem para ela, para sua maturidade tão feminina e é claro que não vou perguntar nada. Foi nesse ponto que eu soube que ele tinha a palma da mão macia e que juntava cada tostão para comprar uma passagem para o Rio. E que ela vai passar o Natal longe do menino Jesus, visitando os templos de Luxor. Não sei se esse amor é o futuro ou um mergulho no passado, quando os amantes se contentavam com cartas incandescentes e juras de amor eterno. Não sei se é profano ou dolorosamente casto. Não sei, não julgo. Se essa comunicação é satisfatória? Não sei se mais nem menos do que a de tantos casais que, lado a lado, falam a mesma língua e não se dizem nada. Sei que lutam bravamente para se entender. Sem saber, são a metáfora viva e fazem o caminho inverso da incomunicabilidade que tanto assombra amores que se perdem, inexoravelmente, no silêncio e distância lado a lado. *Rosiska Darcy de Oliveira é escritora, email: rosiska.darcy@uol.com.br