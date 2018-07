Número prévio do IBGE: 183,88 milhões de brasileiros

O Brasil tem 183,88 milhões de habitantes, quase 2 milhões a menos do que indicavam as projeções feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pela contagem. O resultado ainda é preliminar. Em 1996, a população era de 156 milhões. Estimativas indicam que, se for mantido o atual padrão reprodutivo (dois filhos por mulher), daqui a 50 anos a população deverá parar de crescer. Os resultados preliminares da contagem deste ano foram divulgados ontem. O número ainda não é definitivo porque prefeitos de todo o País, de olho no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), têm prazo de 20 dias para recorrer. "A apuração revela um contingente populacional inferior àquele que esperávamos encontrar porque projetávamos a população com base em padrões reprodutivos da virada de 1990 para 2000", disse o presidente do IBGE, Eduardo Pereira Nunes. Apesar da redução do número de habitantes, o IBGE constatou um aumento do número de domicílios: quase 2 milhões a mais. "Mais domicílios visitados e menos população. É uma mudança no padrão da família brasileira: muitas casas com uma pessoa morando, arranjos familiares novos", disse Nunes.