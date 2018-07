Número de casos no Brasil chega a 96

O total de casos confirmados de gripe suína no Brasil passou para 96, com mais 17 doentes (7 de SP, 5 de SC, 3 de MG e 2 do RJ). Do total, 18 pessoas foram contagiadas no País, mas o Ministério da Saúde considera a transmissão limitada, sem evidências de sustentabilidade. Para o ministro José Gomes Temporão, o sequenciamento de dois genes do vírus A(H1N1) no Brasil é passo importante para o desenvolvimento de uma vacina nacional contra a gripe suína.