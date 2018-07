Novos designers

Três meninas do Brasil, três corações a pulsar pela moda, cada um com uma visão, um olhar, uma interpretação. A tarde de moda na Marina da Gloria começou com a apresentação das jovens estilistas Luciana Galeão, Caroline Rossato e Kylza Ribas. Esta, de longe, fez a apresentação mais consistente, e contou com uma forcinha da arte de Arnaldo Antunes. Ele fez a trilha sonora ao vivo, declamando-cantando um poema sobre o tempo, tema da coleção da estilista. Kylza brinca de construir volumes, se arrisca com o tafetá, e monta vestidos e casacos com camadas de lã. Caroline Rossato avisa que sua matéria-prima é o couro e vem com uma coleção de mini vestidinhos linha A, com aplicações de couro aqui e ali, e enfeita as peças com botões de gigantes proporções. Boas as pelerines. Já Luciana Galeão trabalha com grafismos, com misturas de cores e trabalhos manuais de bordados de pedrarias. Mas é um visual que cansa e pouco renova, que é, afinal, o que se espera de um novo designer.