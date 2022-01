Novo 'Rebelde' estreia na Netflix

A autal formação da nova série 'Rebelde' (2022) Foto: Netflix

Fenômeno de 2004, Rebelde marcou gerações não só no México, onde foi criada e ambientada: espalhou-se pelo mundo. No Brasil, a febre adolescente começou a ser transmitida em 2005 pelo SBT e cativou por apostar nas intrigas e amores de um grupo de amigos de um colégio de Elite. A novela de Pedro Damián colocou em turnê mundial a banda homônima nascida da produção e criou uma legião de fãs.

Na nova versão, Andrea Chaparro viverá M.J., Sergio Mayer Mori interpretará Esteban, Jeronimo Cantillo como Dixon, Azul Guaita Bracamonte como Jana, Lizeth Selene como Andi, Franco Masini como Luka, Alejandro Puente como Sebas, Giovanna Grigio como Emilia, e Estefanía Villarreal no papel como Celina Ferrer. Giovana, única brasileira no elenco, é conhecida por sua participação em Chiquititas (2013), e também por seus papéis como Samantha em Malhação: Viva a Diferença, e As Five.