Novo modelo é semelhante ao da década de 1990

Duas das mudanças que estão sendo propostas agora já faziam parte da Fuvest nos anos 90. Naquela época, os pontos da primeira fase também eram descartados e a segunda etapa cobrava todas as disciplinas. Na prova de 1995, no entanto, a primeira fase passou a ser feita em dois dias, a ter 160 questões e a ser contabilizada na pontuação final. Em 2003, a prova mudou de novo e a etapa inicial passou a ter 100 perguntas e a ser feita em um só dia. Desde 1977, quando foi criado, o vestibular da Fuvest já teve vários formatos. Mas a mudança maior ocorreu em 2006, quando a reitora Suely Vilela criou o programa de inclusão da USP (Inclusp). Com a intenção de aumentar o número de alunos de escolas públicas na universidade, então em 20%, esse grupo passou a ganhar bônus no exame. Foram dados 3% para todos os estudantes de escola pública e 6% para os que, dentre eles, fizeram o Enem. Outros 3% vieram do desempenho em uma avaliação no fim do ensino médio. A prova foi feita em 2008, mas não há garantia de que será realizada neste ano.