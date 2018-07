As autoridades vietnamitas anunciaram ontem o surgimento de um novo foco de gripe aviária numa província do norte do país, na fronteira com a China. Exames em cerca de 100 aves de criação mortas deram resultado positivo para o vírus H5N1. Desde junho, quatro pessoas morreram de gripe aviária no Vietnã, elevando para 46 o número de vítimas no país. EFE