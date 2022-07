Novo EP de Marília Mendonça atinge 3 milhões de plays no Spotify

Decretos Reais Vol. 1 apresenta quatro faixas de clássicos do sertanejo. Foto: Instagram/@mariliamendoncacantora

Em menos de 24 horas do lançamento, o Vol.1 do EP Decretos Reais, de Marília Mendonça (1995-2021), atingiu números surpreendentes. Até o fechamento desta publicação, foram registrados no YouTube quase 4 milhões de streamings nas quatro faixas da obra. No Spotify, já são cerca de 3 milhões de plays.

Outro dado relevante é que uma hora após o lançamento de Decretos Reais, na noite da última quinta-feira, 21, o EP já tinha atingido mais de 500 mil streams no Spotify.

De acordo com a equipe da cantora, os fãs relataram instabilidade na principal plataforma de áudio devido aos muitos acessos simultâneos, que chegaram a bater até 54 mil pessoas. O perfil da "rainha da sofrência" no Spotify atinge 9,8 milhões de ouvintes mensais e contabiliza mais de 6 bilhões de plays no perfil, total de alcance em suas músicas.

O lançamento Decretos Reais Vol.1 é uma homenagem póstuma à cantora, que completaria 27 anos nesta sexta-feira, 22. Ela sofreu um trágico acidente de avião, em novembro do ano passado, em Minas Gerais.

Mais sobre o EP

Decretos Reais apresenta quatro faixas de clássicos do sertanejo: Te Amo Demais e Não Era Pra Ser Assim, versões originais com Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano; Sendo Assim, gravada por Genivaldo Santos em 1976; Te Amo, O Que Mais Posso Dizer, sucesso na voz de Ovelha; e Muito Estranho, de Dalto. Ao longo do ano, novos projetos estão previstos.

O trabalho foi disponibilizado na quinta-feira, 21, às 21h, como uma homenagem póstuma. Foto: Twitter/@MariliaMReal

Single com Ludmilla

A cantora Ludmilla divulgou na última quinta-feira, 21, que no dia 12 de agosto chega às plataformas o single Insônia, parceria com Marília Mendonça.