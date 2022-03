Novo EP de funk de Ludmilla terá participação de Akon

Ludmilla anunciou parceria com Akon em seu novo EP de funk. Foto: Silvana Garzaro/Estadão e Jon Nazca/Reuters

Na próxima quarta-feira, 23, Ludmilla vai lançar seu novo EP com funk raíz e contará com a participação de Akon em uma das músicas. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora.

O novo trabalho se chama Back to Be e marca a volta de Ludmilla ao seu alter ego usado no início da sua carreira, a MC Beyoncé. Ao todo, serão seis faixas e os nomes de três já foram divulgados: Foi Comigo, Oh Bruna e Ai Maria.

O feat com Akon também terá a presença de Justin Love. Nos últimos dias, Ludmilla vem compartilhando em suas redes sociais dicas sobre o projeto que marca a comemoração dos seus 10 anos de carreira.