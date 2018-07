Novo caderno mensal vai debater temas ambientais

O Estado passa a publicar mensalmente, a partir de hoje, um caderno especial para discutir temas ligados ao meio ambiente, abordando, de um modo mais aprofundado, assuntos que são cobertos diariamente na seção Vida&. O caderno circulará na primeira quinta-feira de cada mês, até o fim do ano. Esta primeira edição, que marca o Dia Mundial do Meio Ambiente, tratará do tema eleito pela Organização das Nações Unidas (ONU) como um dos mais preocupantes da atualidade - a alta concentração de gás carbônico na atmosfera e suas implicações. Nas próximas páginas, reportagens mostram o que a ONU vem recomendando, as mudanças de hábitos da população e as ações que têm ajudado a reduzir as emissões de CO2, seja por iniciativa de governos, empresas ou sociedade. Considerado um dos maiores desafios da humanidade nos próximos anos, o aquecimento global trouxe o tema ambiente para o debate. E mostrou que as questões ambientais são também econômicas, políticas e sociais, exigindo da cobertura jornalística uma abordagem mais sistêmica.