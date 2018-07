Novas regras de combate à anorexia tiram new faces das passarelas

Catarinense, 1,80 metro, 52 quilos, Monique Oslen, de 16 anos, divide sua agenda entre Paris, Milão, Nova York e Brasil. Na quinta-feira , pela primeira vez desde que começou nas passarelas, há três anos, ela correu o risco de não desfilar. Poucos minutos antes de entrar na passarela da grife Raia de Goeye, um representante do departamento jurídico da São Paulo Fashion Week telefonou a sua booker reclamando o comprovante de idade da modelo. Sem a documentação, ela ficaria de fora. As novas regras da organização determinam que só desfilam garotas acima de 16 anos com atestado de saúde. O documento, no final, foi localizado e, apesar do susto, Monique pôde vestir o microvestido azul marinho da grife. Apesar de não resolverem o problema da anorexia, já é possível perceber algumas mudanças trazidas pelas novas normas da São Paulo Fashion Week - estabelecidas depois da morte da modelo Ana Carolina Reston Macan, de 21 anos, vítima de complicações provocadas pela doença, em novembro. O tema foi parar até num dos desfiles da semana de moda. Ontem à noite, a Vide Bula foi a primeira grife do evento a expressar seu apoio à campanha contra a anorexia. A grife abriu o desfile com a gaúcha Carol Trentini, de 19 anos, vestindo um macacão preto com a estampa de uma caveira. ´Quero alertar para um problema que afeta toda a sociedade´, diz Giácomo Lombardi, dono da grife. A Vide Bula fez exatamente o que a organização do evento pretende: chamar a atenção para um doença perigosa que atinge 1% da população mundial, segundo dados da Associação Americana de Psiquiatria. No mundo da moda, onde ser magérrima é pré-requisito, a disfunção alimentar atinge de 2% a 4% das modelos. Estabeleceu-se um limite de idade pelo fato de a organização do evento entender que as modelos mais experientes são capazes de lidar melhor com o estresse da profissão do que as new faces (estreantes). ´As garotas mais velhas são mais resolvidas e dão menos trabalho. Este ano, não soube de nenhuma desmaiando antes do desfile´, diz o estilista Caio Gobbi, que apresenta sua nova coleção hoje, às 16h30. Como a correria é grande, não é difícil uma new face esquecer de comer. Um dia de Fashion Week na agenda de uma modelo concorrida significa poucas horas de sono e muita pressão. Na quinta-feira, Monique acordou às 6 horas para uma prova de roupas. Participou de cinco dos sete desfiles do dia. Depois do último - o de Lino Villaventura -, ainda estavam previstas naquela noite na agenda da modelo mais duas provas de roupas, as dos desfiles da sexta-feira. ´A moda hoje é muito profissional e a exigência é alta´, diz o stylist Paulo Martinez, que começou quando os clientes ainda ligavam direto para a casa da modelo, não para a agência. ´Se as modelos não tiverem maturidade e apoio da família, não sobrevivem à carreira.´ Monique lambiscou entre um e outro desfile. ´Tenho barrinhas de goiabinha na bolsa para não ficar na mão´, diz ela. ´Pensam que vida de modelo é só glamour´, diz a top Renata Kuerten, de 18 anos. ´Ninguém imagina o quanto a gente rala.´ Nos backstages das grifes, houve uma preocupação maior com a alimentação. Penne ao molho de tomate, musses, bolo de chocolate, refrigerante e água foram oferecidos à vontade no camarim de Patrícia Viera. Quem trabalhou do desfile da Zoomp ganhou sanduíche de pão integral e suco de fruta que vinham em sacolinhas, devidamente controladas por uma lista. Não era permitido repetir. Ficaram de fora da temporada, segundo a Fashion Week, pelo menos 20 new faces. ´Este foi o lado ruim da restrição. Por causa dela, em todos os desfiles tivemos os mesmos rostos´, diz Gobbi. Monique, por exemplo, estava no casting de 24 dos 38 desfiles. ´A platéia fica enjoada de ver sempre a mesma cara. Roupa nova tem de vir acompanhada do frescor da new face.´ A discussão sobre a anorexia e o rígido padrão da passarela - que exige modelos com quadril de no máximo 90 centímetros - vem sendo debatido também em outros países. A Espanha foi o primeiro a manifestar-se. Em setembro, a Semana de Moda de Madri vetou tops supermagras, com índice de massa corporal (IMC) inferior a 18 - 56 quilos para 1,75 metro de altura. Com isso, 30% a 40% das modelos foram descartadas. Na Inglaterra, o British Fashion Council solicitou que se contrate apenas modelos saudáveis. Em Nova York, organizadores de desfiles também estudam um limite mínimo de IMC. Apesar de tímidas, as mudanças podem alterar os padrões. Na década de 1950, vale lembrar, a moda era ter as formas arredondadas da atriz Marilyn Monroe.