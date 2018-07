O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse ontem que o laboratório suíço Novartis vai investir US$ 15 milhões para construir em Pernambuco uma fábrica de vacinas contra a meningite. De acordo com o ministro, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) poderá financiar parte do empreendimento. Temporão acredita que a fábrica, em Goiana, ao norte do Recife, poderá estar pronta até 2012.