Nova unidade da FGV na região da Berrini

A Fundação Getulio Vargas (FGV) vai abrir uma nova unidade na Avenida Luis Carlos Berrini, onde serão oferecidos cursos de especialização (MBA, GVPEC e GVLAW). A inauguração está prevista para o início do segundo semestre. A unidade ocupa integralmente um prédio de três andares e 4 mil m². O espaço contará com auditório para 120 pessoas, salas de aula, sala de informática e sala para discussão de casos. Os alunos do novo edifício terão acesso a toda infra-estrutura dos demais prédios da FGV. No caso da biblioteca, localizada na Avenida Nove de Julho, será adotado esquema de reservas virtuais.