Nova encíclica sai em julho

Bento XVI confirmou que sua terceira encíclica, Caritas in veritates (Caridade na verdade), está pronta e levará a data de ontem, 29 de junho, dia de São Pedro e São Paulo. O papa fez essa declaração perante milhares de fiéis na Praça de São Pedro. Segundo o pontífice, a publicação da encíclica "está próxima" (a imprensa italiana sustenta que será em 6 ou 7 de julho) e retoma os temas sociais contidos na Populorum progressio, de 1967, de Paulo VI. Bento XVI afirmou que pretende "se aprofundar" em alguns aspectos do desenvolvimento integral do homem na época atual e defende "progresso sustentado, em pleno respeito à dignidade humana e às exigências reais de todos".