Em menos de dois meses, a Bahia registrou mais notificações da dengue clássica do que em todo 2007. Do início do ano até 21 de fevereiro, foram 11.570 notificações, sendo 5.003 apenas nas duas últimas semanas do período; em 2007, esse número foi de 10.095, e em 2008, de 37.273. Metade das notificações ocorreu no sul do Estado.