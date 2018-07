''''Nossa missão evangélica continua'''', diz Igreja

Líderes da Igreja Renascer em Cristo no Brasil divulgaram ontem à tarde, logo após o anúncio da sentença do casal Hernandes nos EUA, uma nota em que lamentam o "momento difícil" e afirmam ter "fé em melhores tempos". "Nós oramos por nosso apóstolo e nossa bispa, sabedores de que, cumprida a sentença, estarão de volta para nos orientar de perto", diz a nota. No entanto, cumprida a pena de dez meses nos EUA, o casal Hernandes precisará prestar contas à Justiça do Brasil. As acusações contra Sonia e Estevam Hernandes no País ainda não foram julgadas. Em janeiro, mês em que os dois foram presos em Miami, o governo brasileiro entregou ao Departamento de Justiça dos EUA um pedido de prisão do casal para fins de extradição. Eles são acusados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo de estelionato contra fiéis, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Em razão dessas acusações, a Justiça de São Paulo ordenou a prisão preventiva. O casal tentou anular a decisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas o pedido não foi aceito. Além da Justiça paulista, os dois também enfrentam processo na Justiça federal. Em abril, o Ministério Público Federal acusou os líderes da Igreja Renascer de sonegação de impostos. O caso se refere à empresa que produz conteúdo audiovisual para a Renascer. Os donos são Sonia e Estevam. O valor de tributos não pagos ultrapassaria os R$ 3 milhões. A denúncia foi aceita pela Justiça federal. Em casos desse tipo, havendo condenação, a pena pode chegar a cinco anos. No tribunal dos EUA, eles confessaram os crimes. No Brasil, se declaram inocentes de todas as acusações.