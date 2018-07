Nós também prometemos

Já que não se deve fazer planos ambiciosos demais na virada do ano, cada um de nós, membros da equipe da Revista JT, nos limitamos a escolher objetivos possíveis para 2007. Confira as nossas promessas e, no decorrer de 2007, não se esqueça de cobrar os resultados! DEBORAH BRESSER, editora Estudar é algo que a gente nunca pode parar de fazer. No meu caso, 2007 promete ser um ano de mergulho nos livros. Vou começar a pós e pretendo não largar o francês. Tudo bem, vocês podem achar que falar francês não serve pra nada... Mas quero terminar o ano lendo ?Madame Bovary? no original de Flaubert... ou Huis Clos de Sartre. MÁRCIO OYAMA, repórter Minha avidez insana pelo trabalho precisa ter fim em 2007. Nos próximos 12 meses, quero aprender a reservar algumas das 24 horas do dia para também nadar, descansar e comer decentemente. Outra promessa é cuidar melhor das finanças: pretendo parar de gastar o que não tenho e começar a poupar. LOLA FELIX, repórter Uma arroba a menos na balança em um ano e meio é algo que já me deixa feliz, mas não vou parar. Agora, vou tentar desligar o MSN e fazer uma caminhada pelo quarteirão, para ver se paro de reclamar de tanta dor pelo corpo. Vou me mudar para um apartamento maior e adotar um filho de quatro patas. EDUARDO DIÓRIO, repórter Claro que não pretendo virar um chef internacional, mas em 2007, quero me dedicar aos dotes culinários, já que o máximo que sei fazer é um brigadeiro de microondas. O melhor de tudo é que já tenho a minha professora particular. O nome dela? Silvia Diório, minha querida mãe. Ela garante que virarei um mestre-cuca. Coisas de mãe... GIULIANA REGINATTO, repórter De volta para a malhação. Ok, em dia de peru pulando em cima da mesa não é época para pensar em anilhas, esteira e halteres. Mesmo assim, eu prometo: em 2007, vou aproveitar a sugestão da Ecofit que chegou à redação para voltar aos tempos marombeiros. Confesso que o plano da academia me interessou porque dura só 12 semanas, mas ... juro que vou tentar manter o ritmo durante o ano todo!