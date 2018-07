A Noruega abriu para visitação o que afirma ser a primeira "prisão ecológica" do mundo. O Presídio da Ilha Bastoey, destinado a 115 detentos de baixa periculosidade, usa painéis solares e recicla quase todo o material consumido. Segundo Per Eirik Lund, gerente administrativo da cadeia, os custos são mais baixos do que os de um presídio tradicional.