No Rio, dificuldade para obter remédio

Profissionais da saúde afirmam ter encontrado dificuldades, no Rio, de localizar o antiviral Tamiflu (oseltamivir), indicado para o tratamento de casos graves de gripe suína. Para confirmar essa informação, o Estado seguiu o protocolo distribuído aos profissionais das redes pública e particular, em busca do remédio. O resultado foi um "jogo de empurra" e a confirmação, pelas atendentes, de que o medicamento era racionado. Segundo elas, não havia remédio suficiente para todos os casos graves ou de grupos de risco, pelo menos até o fim da tarde de ontem, quando, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, chegou um novo lote. Na manhã de ontem, a reportagem do Estado ligou para a Central Estadual de Regulação como se fosse a atendente de uma clínica particular que tivesse um caso suspeito de gripe em uma criança de 1 ano e 6 meses (crianças abaixo de 2 anos fazem parte do grupo de risco). Na página 8 da cartilha Protocolos Influenza A (para diagnóstico e tratamento), os médicos são informados de que "a liberação do oseltamivir no Estado do Rio para casos contemplados no protocolo é feita pela Central Estadual de Regulação, depois do preenchimento de ficha clínica pelo médico assistente e envio por fax ou e-mail". Na central, a reportagem foi informada de que havia pouco remédio em estoque e que estava prevista a chegada de novo lote até "terça ou quarta-feira". A atendente aconselhou a ligar para o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) do Rio, porque só eles poderiam liberar o medicamento. No Cievs, a informação foi a de que, como a paciente fictícia não estava internada, o caso deveria ser notificado ao Cievs do município, que encaminharia o que fosse necessário. Questionada se o medicamento não deveria ser administrado nas primeiras 48 horas, mesmo sem sintomas graves, já que o suposto caso pertencia a um paciente de grupo de risco, a atendente não soube responder. A reportagem ligou então ao Cievs do município do Rio, que limitou-se a dizer que o pedido de liberação de medicamento deveria ser feito por meio da Central de Regulação, primeiro lugar para onde a reportagem do Estado ligou. A atendente só se prontificou a anotar os dados da suposta paciente quando foi questionada pela reportagem se não deveria fazê-lo. De acordo com o protocolo, a notificação dos casos suspeitos deve ser feita nos Cievs. OUTRO LADO Por e-mail, a subsecretária de Atenção à Saúde, Hellen Miyamoto, informou que o protocolo para entrega dos medicamentos indicados para a gripe suína enviados pelo Ministério da Saúde vem sendo seguido "regularmente". Ela esclareceu que os hospitais têm um formulário específico para solicitar o medicamento, quando um paciente internado está necessitado. Nenhuma das atendentes informou que era necessário preencher um formulário. Miyamoto afirmou que "os pedidos não são feitos por telefones e que todo o processo é documentado, exatamente para evitar problemas". Com relação ao estoque do medicamento existente no Estado, ela ressaltou que um novo lote chegou ontem ao Rio às 16 horas, mas sem a informação da quantidade recebida. Dos cinco casos confirmados no Estado que acabaram em morte, em pelo menos três deles os pacientes se enquadravam no critérios de grupo de risco do Ministério da Saúde e morreram sem serem diagnosticados e medicados: uma gestante de 29 anos e dois meninos, um de 6 anos e outro de 10, ambos portadores de necessidades especiais.