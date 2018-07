No ''''Estado'''', missa em louvor a padroeira

Ontem, ao meio-dia, foi celebrada no auditório do Estado a tradicional missa anual em louvor a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A imagem foi entronizada pela primeira vez na empresa em 1942, nas oficinas, por iniciativa dos funcionários. Foi celebrante o padre Antonio Carlos Rossi Keller, pároco da Igreja de Santo Antonio do Limão. Fez os comentários o dr. César Tácito Lopes Costa, ex-diretor do Estado, que lembrou os funcionários e familiares falecidos durante o corrente ano. Cantaram e tocaram os antigos funcionários Edmilson e Marisa. Josias José Maria Neto, ex-funcionário da empresa, leu a primeira leitura. Ao final, o dr. César agradeceu a presença do pároco Antonio Carlos, assim como dos funcionários, ex-funcionários, colaboradores, familiares e leitores do jornal.